Baba kızını, kız da babasını ‘Erdoğan’a hakaret’ten ihbar etti!

Ankara’da bir baba ve kızı birbirinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan’ın, cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 2014’ten itibaren ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla toplamda 66 bin 691 soruşturmanın yanı sıra 12 bin 305 dava açıldı.

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BirGün gazetesinden Uğur Şahin’in haberine göre M.C. isimli baba, 14 Ocak 2019’da üniversite öğrencisi kızı A.T.C.’nin cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baba dilekçesinde “Kızım A.T.C., sayın cumhurbaşkanımız ve şahsıma hakaret etmiştir, çok zoruma gitmiştir” diyerek kızının cezalandırılmasını istedi.

Babanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:“Kızım A.T.C…E-mail üzerinden yazışmalarımız esnasında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren, eklerde sunduğum mesajı atmıştır. Kızım A.T.C., Sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsıma hakaret etmiştir, çok zoruma gitmiştir. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”

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Babasının suç duyurusu üzerine A.T.C. hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma başlatıldı. 17 Ocak’ta, Ankara başsavcılığına ifade veren A.T.C., suçlamaları reddederek babasıyla arasının bozuk olduğunu söyledi.

A.T.C., savcılıktaki ifadesinde şöyle konuştu: “Babamla aramız bozuktur. Kendisi sürekli beni arayarak ve mesaj göndererek bazı ithamlarda bulunmaktadır. İhbara konu mesajda bu şekilde babamın bana gönderdiği mesajlar sırasında benim o anki sinirle babama karşı yazdığım bir mesajdır. Zaten babam da siyasi olarak AK Parti karşıtı bir insandır. Bizi de sürekli bu şekilde yetiştirmeye çalışmıştır.”

Kızı da aynı gerekçeyle savcılığın yolunu tuttu

A.T.C. hakkında kovuşturma başlaması için Adalet Bakanlığı’nın izni gerekiyor. Aynı zaman diliminde bu sefer de A.T.C., babasının cumhurbaşkanına hakaret ettiğini bildirerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

A.T.C., dilekçesinde şunları söyledi: “Babam M.C., Facebook hesabında, arkadaş olduğu kullanıcılarla siyaset içerikli sohbetlerde bulunmuş olup, bu sohbetlerde sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve birçok siyasi lidere ağza alınmayacak sözler yazmış ve nefretini dile getirmiştir. Aile içindeyken de sık sık Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyordu. Babam M.C.’den davacı ve şikâyetçiyim.”



Savcılık M.C. hakkında takipsizlik kararı verdi.

A.T.C.’nin avukatı Ülkü Şahin ise babanın eşi ve kızının evi terk etmesi ve boşanma davası nedeniyle kızına kızgınlık duyduğunu, defalarca kızına hakaret dolu mesajlar gönderip çeşitli kanallarla tehditlerde bulunduğunu söyledi.