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Yaramazlara biraz batar!

Baba-kız sekiz saat arayla hayatını kaybetti

Rize’de yaşayan bir baba ve kızı sekiz saat arayla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Pehlivantaşı Mahallesi’nin sakinlerinden İlyas Demirci, geçen hafta budamak için çıktığı ağaçtan düştü.

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Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci’ye beyin kanaması riski nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kızı Songül Akgün refakat ediyordu.

Hastanede baygınlık geçiren Akgün, ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Akgün, beş gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti.

Durumu ağırlaşan baba İlyas Demirci de kurtarılamadı. Doktorlar, baba ve kızının sekiz saat arayla hayatını kaybettiğini söyledi.

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Songül Akgün’ün naaşı Kalkandere ilçesine bağlı Boya köyünde, Demirci’nin cenazesi de merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. 

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