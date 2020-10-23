Baba-kız sekiz saat arayla hayatını kaybetti

ABD’de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden’ı karşı karşıya getiren ikinci ve son canlı yayın tartışmasında hem iç politika hem de dış politika konularında keskin bir ayrışma öne çıkarken, özellikle Rusya ve Çin ile ilişkiler konusu gerginliğe neden oldu.