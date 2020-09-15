Baba-kız hastaneden kaçtılar; polis yakalayıp yurda yerleştirdi

Kars’ta, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ve temaslı olduğu babası hastaneden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba-kız yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Harakani Devlet Hastanesi’ne Covid-19 şüphelisiyle götürülen E.M.’ye test yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu babası M.M. ile sağlık ekiplerinden kaçtı.

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Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle ikili, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Digor Durağı mevkiinde yakalandı.

Sağlık ekipleri onları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü’ne (KYK) götürerek karantinaya aldı.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında idari yaptırım uygulanıp adli işlem başlatıldı.