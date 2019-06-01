‘Baba’ İmamoğlu’nun seçim mesaisine LGS molası

Yenilenen İstanbul seçimi için 31 Mart öncesinde olduğu gibi mahalle mahalle gezerek kampanyasını yürüten millet ittifakının CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun farklı bir telaşı vardı bu sabah: Oğulları sınava girdi.

Fotoğraf: Twitter

İkisi erkek biri kız üç çocukları bulunan İmamoğlu çiftinin oğulları Semih milyonlarca öğrenciyle birlikte Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Bugün iki oturum halinde düzenlenen sınavın sözel oturumu saat 09.30’da başladı. Seçim çalışmalarına bu sabah ara verip ‘babalık vazifesini’ yerine getiren Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte oğlunu sınava girdiği okula götürdü.

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23 Haziran öncesinde İstanbul’u karış karış gezen, farklı kentlerin kanaat önderleriyle buluşan İmamoğlu, okulun bahçesinde de sokakta, pazarda olduğu gibi onunla fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Okulun bahçesinde Semih İmamoğlu’nu öperek sınava yollayan Ekrem İmamoğlu, heyecanını ve öğrencilere başarı dileklerini Twitter hesabından paylaştı: “Oğlum Semih de LGS’ye giren binlerce çocuğumuzdan biri. Sınava giren tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum, sizleri seviyoruz.”

İlk oturumda 50 soru yanıtlayan öğrenciler 11:30’da başlayan sayısal oturumda 40, toplamda 90 soru cevaplamış olacak.

