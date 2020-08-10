Baba ile yedi yaşındaki kızı, ayrı adreslerde ağaca asılı ölü bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı eşi Svazen Zade’den olan kızı Dilan Karataş’ı (7) yanına alarak vakit geçirmek istediğini söyledi. Söylediği saatte geri gelmeyen baba- kız, ayrı adreslerde ağaca asılı ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Olay, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi.

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İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, dün ayrı yaşadığı eşi Svazen Zade’den olan kızı Dilan Karataşı görmek istedi.

Zade’nin evine giden Karataş, kızını yanına alarak saat 16.00’da geri getireceğini söyledi.

Karataş’ın söz verdiği saatte kızını geri getirmemesi üzerine anne durumu polise bildirdi.

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Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlatan polis, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alamadı.

Dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Şekere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı.

Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı’nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Cengiz Karataş’ın kızı Dilan Karataş’a ait olduğu tespit edildi.

Baba- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.