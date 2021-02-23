Baba adayı, cinsiyet öğrenme partisi için kurduğu cihazın patlaması sonucu hayatını kaybetti

ABD’de bir baba adayı bebeğinin ‘cinsiyet öğrenme’ partisi için kurduğu cihazın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

New York eyaletindeki Liberty kasabasında yaşanan olayda, 28 yaşındaki baba adayı Christopher Pekny, pazar öğlen saatlerinde düzeneği kurarken patlama yaşandı.

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Patlamada yaralanan kardeşi Michael Pekny de hastaneye kaldırıldı.

New York polisi patlayan cihazla ilgili bir tür boruya sahip olduğu dışında ayrıntı vermezken, bomba imha ekiplerinin olayı araştırdığını belirtti.

Cinsiyet öğrenme partileri son yıllarda ABD’de yükselişe geçen bir akım. Etkinlikte anne-baba adayları bebeklerinin cinsiyetini duyurarak kutlama yapıyor.

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Bu partilerde zaman zaman pembe ve mavi renklerde havai fişekler ya da renkli sis bombaları kullanılıyor.

Daha önce de bu tür düzeneklerin kullanılması felaketlere neden olmuştu.

Ay başında Michangan’da cinsiyet partisine katılan davetletlilerden biri top benzeri cihazdan fırlayan şarapnel parçası nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl eylül ayında California’da çıkan orman yangınından da yine bu tür partilerde kullanılan yanıcı/patlayıcı malzemeler sorumlu tutulmuştu.