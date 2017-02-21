Aziz Yıldırım’ın ‘kaçmakla’ suçladığı Beşiktaş ‘şikede kumpas’ davasına müdahil olma talebiyle mahkemeye başvurmuş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, dün görülmeye başlanan ‘şikede kumpas’ davasına katılmadığı için eleştirdiği Beşiktaş’ın davaya ‘müdahil’ olma talebiyle iki hafta önce mahkemeye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Ali Fuat Duatepe’nin Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre mahkemeye sunulan dilekçede, ‘kumpas’ nedeniyle siyah-beyazlı kulübün zarar gördüğü vurgulandı.

1- Beşiktaş yönetimi şike kumpası davasının görüldüğü mahkemeye 2 hafta önce dilekçe vererek “müdahil” olma talebinde bulundu. — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) 21 Şubat 2017

2- Dilekçede FETÖ zanlılarının “şike kumpası” nedeniyle Beşiktaş’ın zarar gördüğü vurgusu yapıldı. Olumlu karar çıkarsa belge sunulacak — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) 21 Şubat 2017

Darbe davasına da müdahil oldu

Beşiktaş ayrıca, 15 Temmuz gecesi Vodafone Arena’ya iniş yapan helikopter nedeniyle, TRT ve Digiturk’u basmaya giden askerlerin yargılanacağı davada şikayetçi olarak ifade verecek.

Siyah-beyazlı kulübün ‘şikede kumpas’ davasında iddianamenin kabulü sonrası, ‘darbe girişimi’ davasındaysa hemen başvuru yaptığını belirten Duatepe, “Beşiktaş yönetimi taraf olduğu davalarda geniş bir ekiple çalışıp strateji belirliyor. Devam eden davalarla ilgili yorum yapmak istemiyor” diye yazdı.

Aziz Yıldırım ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri’de dün görülmeye başlanan davanın çıkışında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Bütün kulüpler, kime bulaştırılmak istenmişse, basın mensubu, hakem kim varsa gelip bu davada taraf olmalı. Kaçmasınlar, korkmasınlar. Herkes ümit ediyor ki yarın bunlar yine bir şey olur diye. Bunlar, bir daha bir şey olmazlar. Beşiktaş Kulübü nerede? Bizim eteğimize dantel, süs yapmışlardı onları. Neredeler? Niye şikayetçi olmuyorlar? Gelin şikayetçi olun, kaçıyorlar.”