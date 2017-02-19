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Yaramazlara biraz batar!

Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarlar Twitter’da kampanya başlattı: Ne şampiyonluğu, Fenerbahçe elden gidiyor

Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu’nda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarların protestosu sosyal medyaya taşındı.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligde de Kasımpaşa’yla berabere kalarak zirve yarışındaki iddiasını büyük ölçüde kaybetti.

Futbol takımının aldığı başarısız sonuçlardan başkan Aziz Yıldırım’ı sorumlu tutan Fenerbahçe taraftarının Twitter’da başlattığı  #azizyıldırımistifa etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

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