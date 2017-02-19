Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarlar Twitter’da kampanya başlattı: Ne şampiyonluğu, Fenerbahçe elden gidiyor

Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu’nda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarların protestosu sosyal medyaya taşındı.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligde de Kasımpaşa’yla berabere kalarak zirve yarışındaki iddiasını büyük ölçüde kaybetti.

Futbol takımının aldığı başarısız sonuçlardan başkan Aziz Yıldırım’ı sorumlu tutan Fenerbahçe taraftarının Twitter’da başlattığı #azizyıldırımistifa etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ DEĞİL DİYEN ZAT-I MUHTEREM(!!!) ESERİNLE GURUR DUY BİTİRDİN FENERBAHÇE’Yİ #azizyıldırımistifa pic.twitter.com/UvVPHgbUOx — Fener Bahçe (@AA6AA8AAts) 19 Şubat 2017

Futboldan soğuttunuz uefa kupasında kaybettik önemli değil dediniz, ligde kaybettik önemli degil dediniz #azizyıldırımistifa yönetim istifa! — Albay (@Ahmetalby) 19 Şubat 2017

#azizyildirimistifa

Ben olmazsam ülke batar diyen kafa ile Ben olmazsam Fenerbahçe batar diyen kafanın zihniyeti aynı…İkisi de gitmeli — aydintanal (@atanal) 19 Şubat 2017

Milyonlarca FENERBAHÇE’linin kararlarına saygı duyun ve istifa edin lütfen. #azizyildirimistifa Yeter! pic.twitter.com/OMbNc7fwX8 — Aydın GFB (@AydinGFB_) 19 Şubat 2017

Ne şampiyonluğu Fenerbahçe elden gidiyor.. #AzizYıldırımİstifa — Gаmzе Yılmaz (@_yilmazgamze) 19 Şubat 2017

#azizyildirimistifa Aziz Yıldırım’ın bu maçtan itibaren istifa süreci başlamıştır yepyeni bir Fenerbahçe için ise Ali KOÇ gelmelidir — 12 Numara (@12numara) 19 Şubat 2017

Söylesene başkan, ne oldu sözlerin

Koskoca Feneri, ne hale getirdin? 19:07#AzizYıldırımİstifa pic.twitter.com/WB2tBpcPpg — Oldboy (Depresyonda) (@Olcay_5) 19 Şubat 2017

YÖNETİM İSTİFA diyen kombineli taraftarların kombinesini iptal mi ediceksin ? @Fenerbahce #AzizYıldırımİstifa — Hi Stalker (@Musaogluuu) 19 Şubat 2017

Aziz Yıldırım’ın gitmesini istemeyenler;

1. Faruk Ilgazcı tayfa – paralı askerler

2. Galatasaraylılar

3. Beşiktaşlılar#AzizYıldırımİstifa pic.twitter.com/1wq5AwpYBc — MHK 🇹🇷 (@Feneriolog) 19 Şubat 2017

Sen İstifa etmedikçe vallahi bizde İSTİFA demekten vazgeçmeyeceğiz! KOSKOCA FENERİ NE HALE GETİRDİNİZ!#AzizYıldırımİstifa pic.twitter.com/Fk0NMrffn1 — Fenerizm.net (@Fenerizmnet) 19 Şubat 2017

Zico disiplinsizdir,alex saygısız,ersun yanal kadın düşkünüdur.Taraftar paralı kopektir. #azizyıldırımistifa — Oğuzhan Kuyucu (@oguzhankyc) 19 Şubat 2017