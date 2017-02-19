Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarlar Twitter’da kampanya başlattı: Ne şampiyonluğu, Fenerbahçe elden gidiyor

Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu’nda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarların protestosu sosyal medyaya taşındı.
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligde de Kasımpaşa’yla berabere kalarak zirve yarışındaki iddiasını büyük ölçüde kaybetti.
Futbol takımının aldığı başarısız sonuçlardan başkan Aziz Yıldırım’ı sorumlu tutan Fenerbahçe taraftarının Twitter’da başlattığı #azizyıldırımistifa etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:
ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ DEĞİL DİYEN ZAT-I MUHTEREM(!!!) ESERİNLE GURUR DUY BİTİRDİN FENERBAHÇE’Yİ #azizyıldırımistifa pic.twitter.com/UvVPHgbUOx
— Fener Bahçe (@AA6AA8AAts) 19 Şubat 2017
ISTIFAAAAAAA….#yönetimistifa #azizyıldırımistifa pic.twitter.com/w0wIMqWInQ
— no estoy (@vuralfenerli) 19 Şubat 2017
Futboldan soğuttunuz uefa kupasında kaybettik önemli değil dediniz, ligde kaybettik önemli degil dediniz #azizyıldırımistifa yönetim istifa!
— Albay (@Ahmetalby) 19 Şubat 2017
#azizyildirimistifa
Ben olmazsam ülke batar diyen kafa ile Ben olmazsam Fenerbahçe batar diyen kafanın zihniyeti aynı…İkisi de gitmeli
— aydintanal (@atanal) 19 Şubat 2017
Milyonlarca FENERBAHÇE’linin kararlarına saygı duyun ve istifa edin lütfen. #azizyildirimistifa Yeter! pic.twitter.com/OMbNc7fwX8
— Aydın GFB (@AydinGFB_) 19 Şubat 2017
Ne şampiyonluğu Fenerbahçe elden gidiyor.. #AzizYıldırımİstifa
— Gаmzе Yılmaz (@_yilmazgamze) 19 Şubat 2017
#azizyildirimistifa Aziz Yıldırım’ın bu maçtan itibaren istifa süreci başlamıştır yepyeni bir Fenerbahçe için ise Ali KOÇ gelmelidir
— 12 Numara (@12numara) 19 Şubat 2017
Söylesene başkan, ne oldu sözlerin
Koskoca Feneri, ne hale getirdin? 19:07#AzizYıldırımİstifa pic.twitter.com/WB2tBpcPpg
— Oldboy (Depresyonda) (@Olcay_5) 19 Şubat 2017
YÖNETİM İSTİFA diyen kombineli taraftarların kombinesini iptal mi ediceksin ? @Fenerbahce #AzizYıldırımİstifa
— Hi Stalker (@Musaogluuu) 19 Şubat 2017
Aziz Yıldırım’ın gitmesini istemeyenler;
1. Faruk Ilgazcı tayfa – paralı askerler
2. Galatasaraylılar
3. Beşiktaşlılar#AzizYıldırımİstifa pic.twitter.com/1wq5AwpYBc
— MHK 🇹🇷 (@Feneriolog) 19 Şubat 2017
Sen İstifa etmedikçe vallahi bizde İSTİFA demekten vazgeçmeyeceğiz!
KOSKOCA FENERİ NE HALE GETİRDİNİZ!#AzizYıldırımİstifa pic.twitter.com/Fk0NMrffn1
— Fenerizm.net (@Fenerizmnet) 19 Şubat 2017
Zico disiplinsizdir,alex saygısız,ersun yanal kadın düşkünüdur.Taraftar paralı kopektir. #azizyıldırımistifa
— Oğuzhan Kuyucu (@oguzhankyc) 19 Şubat 2017
Armadan degil yönetimden vazgeçtik!!
Sen gitmedikçe bu asalet bir daha gelmeyecek!!!!!! #azizyildirimistifa pic.twitter.com/KxiVsbsv8B
— İbrahim Hakkı Keskin (@brahimHakkKesk1) 19 Şubat 2017