Aziz Yıldırım’a Kütahyalı’ya ‘hakaret’ten para cezası

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’a yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla para cezası verildi.

Kütahyalı ve Yıldırım

Yıldırım, 18 Nisan 2016’daki basın toplantısında Kütahyalı için “Gerizekalı”, “Böyle ahlaksızlık olmaz”, “Paralelden kaldı bunlar” ve “Yarın başka bir şey olsun oraya dönerler” ifadelerini kullanmıştı.

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Yıldırım hakkında İstanbul Anadolu 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugün karar çıktı.

Mahkeme, Yıldırım’a ‘aleni hakaret’ suçlamasıyla 105 gün adli hapis cezası verdi.

Yıldırım’ın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi. Bu ceza da 3 bin 480 lira adli para cezasına çevrildi.

