Aziz Yıldırım’a bir yıl spor müsabakalarını seyirden men ve para cezası

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle yargılanan eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’a 6 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, ayrıca, Yıldırım’ın bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyretmesini yasakladı.

Fotoğraf: Twitter

Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Eyigüngör’ü ‘kasten yaralama’ suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Reklam

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki sanık Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan söz alarak şunları söyledi: “Dosya kapsamında göre, müvekkilimin isnat edilen suçu işlemediği, eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğu bellidir. Aziz Yıldırım suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır. Olay anında ve sonrasında müvekkilim tehdit edilmiştir. Müvekkilimin beraatine, diğer sanığın ise en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.”

Reklam

Eyigüngör hakkında beraat

Davayı karara bağlayan mahkeme, Eyigüngör hakkında ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da, her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut deliller elde edilemediğinden beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı sırasında Aziz Yıldırım’ın kendisine tokat attığını iddia eden Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz Yıldırım hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan dört aydan bir yıla kadar hapis istemiyle, Eyigüngör hakkında ise ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan bir aydan dokuz aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.