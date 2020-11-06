Aziz Yıldırım, yeniden görülen ‘futbolda şike’ davasında beraat etti

Yeniden görülen ‘futbolda şike’ davasında Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın aralarında bulunduğu dört kişinin ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından beraatine karar verildi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 23 sanık hakkında beraat kararı çıktı.

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ziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

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Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuştu.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, 2 Ocak’ta temyiz incelemesini tamamlayarak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘futbolda şike’ davasına dair kararlarını ‘usul eksikliği’ nedeniyle bozmuştu.

36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu davası 16 Temmuz’da yeniden görülmeye başlanmıştı.