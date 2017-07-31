Aziz Yıldırım trafikte motosikletçiyle tartıştı: Ne sinyali lan! 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte sinyal vermeden önüne geçtiği bir motosiklet sürücüsüyle tartıştı.

Kask kamerasına yansıyan görüntülere göre motosiklet sürücüsü Engin Ergan, Yıldırım’ın cipiyle sinyal vermeden önüne üzerine takip ettiği Yıldırım’a “Sinyal vereceksin lan” diye sesleniyor.

Reklam

Ergan’ın ısrarlı takibine sinirlenen Yıldırım, aracını motorsikletin önüne kırarak duruyor ve “Sinyalinin a…. Ne sinyali lan! Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor sen sinyalden bahsediyorsun” diyor.

Bu esnada arkadaki araçtan inen Yıldırım’ın korumaları Ergan’a “Biz gideceğiz ondan sonra buradan çıkacaksın” diye bağırıyor.

İHA’ya konuşan Ergan şunları söyledi: “İşe giderken bir aracın sinyal vermeden önüme geçtiğini fark ettim. ‘Neden sinyal vermiyorsun, benim hayatımı riske atıyorsun’ diyerek bir açıklama bekledim kendisinden. Çok şiddetli bir tepki gördüm. Artı küfür içerikliydi. Korumaları tarafından tehdit edildim. Yol hakkının kendilerinde olduğunu, onlar gittikten sonra devam edebileceğimi söylediler. Hem hayatımı riske attılar, hem tehdit ettiler ve benim korkuyla dolaşmama neden oldular.”