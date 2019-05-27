Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe’de görev almayacağım

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulüpte bir daha görev almayacağını açıklarken “Ancak Fenerbahçe’ye küsemem. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yıldırım, Silivri Cezaevi’nde görülen ‘şike davası’nın duruşması sonrası gazetecilere konuştu.

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Eski kulüp başkanı, en büyük paydanın Fenerbahçelilik olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ne Aziz Yıldırım’cı olun ne Ali Koç’çu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider.”

FETÖ, bitmemiştir

‘Şike davası’nın sadece kendilerinin değil, Fenerbahçe’nin davası olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Ben 14 Şubat’ta ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor’ demiştim. Sonra 15 Temmuz’da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle üç yılda beş yılda bitiremezsiniz” dedi.

Söz konusu dava sonucunda Yıldırım bir yıl hapis yatmıştı.