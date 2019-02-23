Aziz Üstel: IŞİD biterse de mutlaka bir yenisi ortaya çıkar

ABD’nin bir başka operasyona giriştiği yerse Yugoslavya’ydı. Buradaki hedef Balkanlarda Sırp egemenliğine dur demekti. Sonraki müdahalede hedef İslam dünyasıydı. El Kaide’nin İslami bir güç oluşturmasını engellemek için hem Afganistan hem de Irak’a girdi ABD. İşin ilginç yanı ABD’nin bölgede varlığı yeter de artardı El Kaide’nin durması için. Gene de Amerikan askerleri bu ülkelere girdi ve çıkmak bilmedi.

Bunların sonucunda İslam dünyasında kargaşa egemen oldu. ABD sürekli olarak teröristler yarattı ve onlarla savaşıyorum diyerek Ortadoğu’yu bir kan gölüne dönüştürdü. Dahası İngilizlerin yüz yıllarca yaptığı, böl ve yönet politikasını başarıyla uyguladı hala da uyguluyor. Müslümanlar birbirleriyle dövüşmekten çevrelerinde olana bitene bir türlü odaklanamadı. El Kaide bitti IŞİD çıktı; o biterse de mutlaka bir yenisi çıkacaktır ortaya. Müslümanlar birbirleriyle savaştıkları sürece de ABD savaşı kazanmış olacaktır…

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Aziz Üstel’in yazısı