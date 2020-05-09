Aziz Üstel: AVM açılınca insanlar dükkana gidip giyecek mi alacak sanılıyor acaba?

Keyfimiz yerinde ya.. Sıra geldi AVM’leri açmaya! Açılınca ne olacak? Millet alışverişe mi saracak? Dükkanlar dolup dolup taşarsa çok şaşarım. İnsanlar dükkana gidip giyecek mi alacak sanılıyor acaba? Yahu bir çok kişinin evden dışarı çıkarken eli ayağı birbirine dolaşıyor. Dükkana girecek, kabine tıkılacak, alacağı giysiyi deneyecek beğenirse de parasını ödeyip alacak!! Öyle mi?

Görürsem söylerim…

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AVM’lerde oturup bir kahve içemeyeceksin; lokantada bir lokma yiyemeyeceksin, vitrinlere boş boş bakıp dışarı çıkacaksın. Ne anladım ben bu işten?

Ha eğer psikolojik olarak insanların rahatlaması söz konusuysa…bilmem! Geçmişe dönmüş gibi mi oluyoruz AVM’ler açılınca? Bilemem..belki de!

Aziz Üstel’in yazısı