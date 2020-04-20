Aziz Çelik: İşsizlik Sigortası Fonu’nda gerçekten para yok mu?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki 132 milyar TL’den 7 milyarı daha kullanılsaydı milyonlarca işçi 1.168 TL değil, asgari ücret düzeyinde ödenek alırdı. Peki, Fonda yeterli kaynak mı yok? Elbette var. Bu kaynaklar devlet tahvillerine yatırılmış durumda.

Sermayeye destek konusunda son derece cömert olan İŞKUR, sadece son üç ayda işverenlere 6,3 milyar TL destek ve teşvik ödedi. Son iki yılda işverenlere ödenen teşvik ve desteklerin toplamı ise 43 milyarı TL’yi buldu. Şimdi fonun asıl sahiplerine kaynak aktarma zamanıdır.

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Aziz Çelik’in yazısı