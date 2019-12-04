‘Azil’ duruşması başladı, Trump, ‘Şaka gibi’ dedi

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki dün yayımlanan azil soruşturması raporundan sonra ilk duruşmasına başladı.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun bugünkü toplantısı. Fotoğraf: Reuters

Raporda, Başkan Trump’ın kişisel ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığı ifadeleri yer almıştı. Raporda şöyle denmişti: “Trump’ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığını duyurması için Ukrayna’ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin somut kanıtlar var.”

Reklam

Bugünkü oturumda Başkan Trump’a yöneltilen suçlamalarının azil kararına gerek olup olmadığı ile ilgili dört hukuk profesörü görüş bildirecek. Amerika’nın Sesi, söz konusu profesörlerin tanık olarak çağırıldığını belirterek, bunlardan birinin Cumhuriyetçiler’in oturuma davet ettiği George Washington Üniversitesi’nden hukuk profesörü Jonathan Turley olduğunu, diğer üç ismin ise Demokratlar’ın tanığı olarak çağırılan Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Noah Feldman, Stanford Hukuk Fakültesi’nden Pamela S. Karlan ve Kuzey Carolina Hukuk Fakültesi’nden Michael Gerhardt olduğunu bildirdi.

NATO zirvesi için Londra’da bulunan Trump ise azil süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Demokratlar’ın çabasının vatansever olmadığını söyleyerek, oturumu izlemeyeceğini belirtti. Trump, söz konusu raporu da ‘Şaka gibi’ diyerek tanımladı.