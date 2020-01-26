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Yaramazlara biraz batar!

Azez’de bomba yüklü araçla saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, YPG tarafından bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Saldırıda yedi kişi yaşamını yitirirken, 20’den fazla kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Saldırının ardından bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

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Kamyonetin patlatılma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yerel polis, saldırının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada şunlar söylendi: “Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez’de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20’den fazla sivili de yaraladı.”

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