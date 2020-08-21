Azeri suç örgütü elebaşının katil zanlısı adliyede

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yakın koruması K.Z. (25) ve şoförü A.H. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyetten çıkarılan şüphelilere çelik yelek giydirildi.

Fotoğraf: DHA

Salifov önceki gece Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi’ndeki bir otelin restoranında birlikte yemek yediği koruması tarafından başından silahla vurulmuş, ambulansla özel bir hastaneye götürülmüş; ancak kurtarılamamıştı.

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Denizli’de yakalandılar

Antalya emniyeti cinayetin ardından şüphelinin otomobille Denizli’ye gittiğini belirledi. Denizli emniyetiyle iletişime geçilip Ankara karayolunda önlem alındı. Araç durdurulup şüpheli A.H. ve şoför K.Z. gözaltına alınarak Denizli emniyetine götürüldü.

Cinayetin mafya hesaplaşması olduğu sanılıyor.

2018’de yakalanarak sınır dışı edilmişti

‘Kalp’ lakaplı Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Guli’ mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor. Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor.

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Azerbaycan’da hapis yattıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov’un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye geldiği değerlendiriliyor.