Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’da koruması tarafından öldürüldü

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’da bir otelde yemek yerken yakın koruması tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet şüphelisi ve yanındaki kişi Denizli-Antalya karayolunda yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün gece Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bir otelin restoranında meydana geldi.

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Salifov, birlikte yemek yediği koruması tarafından başından silahla vuruldu. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülen Nadir Salifov, kurtarılamadı. Salifov’un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi Antalya-Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

‘Kalp’ lakaplı Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Guli’ mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor. Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor.

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Azerbaycan’da hapis yattıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınırdışı edilen Salifov’un, daha sonra yasadışı yollardan tekrar Türkiye’ye geldiği değerlendiriliyor.

3 Şubat 2020’de İstanbul’da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Türkiye’ye Salifov’a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtilmişti.