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Yaramazlara biraz batar!

Azerbaycan’da ‘corona’ nedeniyle eğitime yedi gün ara verildi

Azerbaycan’da yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle eğitime yedi gün ara verildi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümetin açıklamasında, salgının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğini artırmak, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirleri yoğunlaştırmak amaçlanıyor.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle şu ana kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74’e. 45 bin 110 kişi de tedavi edildi.

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