Azerbaycan’a kimlikle gidilebilecek

Türkiye ve Azerbaycan arasında dün imzalanan protokolle iki ülkenin vatandaşlarına kimlikle seyahat olanağı tanındı.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ziyareti sırasında imzalana protokolle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir.”

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Açıklamada ayrıca, “Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır” mesajı paylaşıldı.