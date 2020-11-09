Azerbaycan, yanlışlıkla Rus helikopterini vurdu: İki personel hayatını kaybetti

Azerbaycan, sınırına yakın bir bölgede Rusya’nın helikopterini vurdu, iki personel hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Mi-24 tipi helikopter, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a bağlı özerk cumhuriyet Nahçıvan sınırına yakın bir bölgesinde düşürüldü.

Reklam

Helikopterde bulunan iki personel hayatını kaybetti. Yaralıların da bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre helikopter taşınabilir bir hava savunma sistemiyle vuruldu.

Bakanlık, sorumluların bulunması için soruşturma başlatıldığını belirtirken, helikopterin Ermenistan’daki Rus hava üssüne giden konvoya eşlik ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopteri yanlışlıkla kendilerinin vurduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya’dan özür dilerken, tazminat ödemeye hazır olduklarını belirtti.