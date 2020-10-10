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Yaramazlara biraz batar!

Azerbaycan ve Ermenistan, ‘Ateşkes ihlal edildi’ diyerek birbirini suçladı

Azerbaycan ve Ermenistan, birbirlerini ateşkesi ihlal ederek saldırı girişiminde bulunmakla suçladı.

Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ’da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için saat 12:00’de başlamak üzere ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmıştı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.

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Ermenistan da Azerbaycan’ı suçladı

Ermenistan’dan da Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal ettiğine dair açıklama geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan, ateşkesin başlamasından beş dakika sonra Azerbaycan birliklerinin Karakhambeyli adlı bölgeye saldırı başlattığını ve Dağlık Karabağ (Artsakh) ordusunun önlem aldığını açıkladı.

Stepanyan, Azerbaycan’ın ‘Hadrut’ adlı şehre de saldırdığını söyleyerek Azerbaycan’ın Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasını yalanladı.

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