Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de: ‘Ortak Merkez’ için asker gönderilecek

Meclis’te kabul edilen Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da eylülden beri devam eden çatışmaları sona erdirmek için geçen günlerde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ateşkesi denetlemek için ‘Ortak Merkez’ kurulmasına da karar verilmişti.

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Tezkerede, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ’da meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği kaydedildi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’ın 10 Kasım’da ateşkes imzaladığı, bazı alanların Azerbaycan’a bırakıldığı belirtilen tezkerede, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ‘Ortak Merkez’ oluşturulacağı aktarıldı.

Tezkere şunlar kaydedildi: “Azerbaycan’ın talebi üzerine Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır. Azerbaycan’ın belirleyeceği yerde Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez’de ve bu Merkez’in icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının 16 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı yardım Anlaşması’ uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

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Bu mülahazalarla ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı yardım Anlaşması’ hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye’nin yüksek menfaatleri etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi Genel Kurul’un 17 Kasım 2020 tarihli 16’ıncı birleşiminde kabul edilmiştir.”