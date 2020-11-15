Azerbaycan, Kelbecer’i boşaltmaları için Ermenistan’a 10 gün daha süre verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ‘işgal altındaki Kelbecer ilini boşaltmaları için’ Ermenistan’a 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre basın toplantısı düzenleyen Hacıyev, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer’den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan’ın sürenin 25 Kasım’a kadar uzatılmasını kabul ettiğini söyledi.

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Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan’ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan’a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini ifade etti.

Rusya’nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım’da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım’da Kelbecer’i terk etmesi bekleniyordu.