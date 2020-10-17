Azerbaycan ile Ermenistan ‘insani amaçlı ateşkes’te anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan, insani amaçlı ateşkeste anlaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayınladığı açıklamada, insani amaçlı ateşkesin bugün yerel saatle gece yarısından itibaren başlayacağını bildirdi. Geçici ateşkesin sona ereceği tarih ise belirtilmedi.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından paylaştığı açıklamada ateşkes kararını duyurdu. Her iki devlet de ateşkes kararını duyururken AGİT Minsk Grubu ve Moskova bildirilerini andı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle geçen ay yeniden şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.