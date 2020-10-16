Azerbaycan: Gence’ye füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan, Ermenistan’ın Gence’ye füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45’ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Twitter’daki açıklamasında ‘Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından ya da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’a ateş açılmadığını’ belirtti.