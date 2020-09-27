Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 06:00 sıralarında cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre açıklamada, Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu ölen ve yaralanan siviller olduğu bildirildi.

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Cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Azerbaycan’ın hava saldırısı ve top atışları gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir dizi tweet attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefonla görüştüğünü ifade eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye “tek millet, iki devlet” anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.

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Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesini yaparak konuyu ele aldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’dan da destek mesajı geldi.

Şentop, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir.”

Kalın da Twitter’da şunları yazdı: “Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal ‘Dur’ demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.”