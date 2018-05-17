Azadiya Welat’ın eski yazıişleri müdürüne ‘propaganda’ suçlamasıyla altı yıl hapis

KHK’yla kapatılan Kürtçe Azadiya Welat gazetesinin eski yazıişleri müdürü Aydın Atar’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla altı yıl dört ay hapis cezası verildi.

Atar hakkında gazetenin 2012-2013 yıllarındaki dokuz sayısında ‘örgüt propagandası’ yapıldığı suçlamasıyla Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç ayrı dava birleştirilerek dava açılmıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre savcı, suçlamaya konu dokuz haberde PKK’nın şiddet eylemlerinin, amaçlarının ve silahlı saldırılarının meşru gösterildiğini savundu.

Savcı Atar’a ‘örgüt propagandası’ndan ceza isterken isimsiz ya da takma isimlerle yazılan yazılardan Atar’ın sorumlu tutulmasını istedi. Atar, yazıları kendisinin yazmadığını söylemişti.

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Atar’ın avukatı Resul Tamur, mütalaaya katılmadıklarını belirterek gazetenin kullandığı dil ve gazetenin haberi sunma biçiminden dolayı dava açıldığını öne sürdü.

Avukat, gazetede suçlamaya dayanak yapılan haberlerin gazetenin ve gazetecilerin benimsediği dil üzerinden yapılan haberler olduğunu, haberlerin değer yargısı taşıdığını ancak herhangi bir fiil taşımadığını, bunların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini talep etti. Tamur, müvekkilinin beraatını istedi.

Altı yıl hapis

Mahkeme, Atar’ın dokuz kez ‘örgüt propagandası’ suçunu işlediğini belirterek suçun zincirleme şekilde basın yoluyla gerçekleştiğini kaydetti.

Atar’a önce yedi yıl yedi ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezanın Atar’ın üzerindeki ‘uslandırıcı etki yapma ihtimali’ni nazara alınarak cezayı altı yıl dört aya indirdi.

Atar’ın avukatı kararı temyiz edecek.

Atar hakkında üç dava nedeniyle 2013’te 10 yıl üç ay hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay tarafından usul yönünden bozularak yerel mahkemeye gönderilmişti.