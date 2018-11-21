Azadiya Welat’ın eski müdürüne ‘örgüt propagandası’ndan beş yıl ceza

KHK’yla kapatılan Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat’ın eski yazıişleri müdürü İsmail Çoban’a beş yıl hapis cezası verildi.

Çoban hakkında Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2013 yılında yayınlanan gazetenin 15’inci sayısında örgüt propagandası yapıldığı gerekçesiyle iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre davanın son duruşmasında sunulan mütalaada, Çoban’ın 15 yazı ve haberde zincirleme olarak propaganda yaptığı aktarıldı.

Mütalaada, yazılarda PKK’nın amaç ve görüşleri doğrultusunda Kürt sorununun Öcalan tarafından çözülebileceği mesajı verilerek PKK liderinin gündemde tutulmasının amaçlandığı belirtildi.

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Mütalaada, haberlerde Öcalan’dan ‘Kürt halk önderi’, öldürülen PKK’lılardan ‘şehit’ veya ‘gerilla’ diye bahsedildiği aktarıldı.

Savcılık, Çoban’ın zincirleme örgüt propagandasından yedi yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çoban’ın avukatı Resul Tamur, Basın Kanunu’nun 26’ncı maddesini gündeme getirerek iddianamenin dört aylık sürenin dışında hazırlandığı için davanın süre aşımı nedeniyle düşürülmesini istedi.

Beş yıl ceza

Savunmanın ardından mahkeme, ‘suçun işlenişini, kastın yoğunluğunu, suçun basın yoluyla zincirleme olarak işlenmesini’ gerekçe yaparak altı yıl hapis cezası verdi.

Ceza, ‘sanığın geleceği üzerinde olası uslandırıcı etki yapması ihtimalini nazara alarak’ beş yıla düşürüldü.