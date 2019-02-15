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Yaramazlara biraz batar!

Az tüketip çok ödedik: Perakende satışta hacim yüzde 9.2 düştü, ciro 9.6 arttı

Perakende satış hacmi Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 düştü.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 9.5 azaldı.

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Firmaların kasasına giren paranın (satış cirosu) artmasına rağmen sattıkları ürün miktarının (satış hacmi) düşmesi halkın tüketimi kesmesine rağmen fiyat artışları yüzünden daha çok para ödediği anlamına geliyor.

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