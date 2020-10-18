Az pişmiş ette virüs tehlikesi: Yılda 200 bin çocuk hayatını kaybediyor

Dr. öğretim üyesi Murat Doğan, az pişmiş ya da çiğ ette oluşan rota virüsü, Salmonella, E.coli gibi bakteri ve virüsler nedeniyle yılda 200 bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Doğan, rota virüsü enfeksiyonunun 0-5 yaş arası çocuklarda ishalle kendini gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Hayvan içtiği sudan, yediği yemden bu bakteri ve virüsleri alır. Eğer çiğ etlere doğru ısıl işlem yapılmazsa bakteri ve virüsler insana geçer. Özellikle Güney Amerika’da Arjantin, Venezuela ve Brezilya’daki hayvanların etlerinde yüzde 20 civarında genetik olarak rota virüsü bulunmuş. Hastalık yapan virüsler özellikle çocuklarda sağlık sorunlarına neden olur. Yapılan çalışmalarda dünyada her yıl 200 bin çocuk rota virüsünden dolayı hayatını kaybediyor.”

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‘Minimum 72 derece’

Döner hazırlanırken doğru bir ısıl işlemin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan öğretim üyesi şöyle devam etti: “Etin iç sıcaklığının minimum 72 derece olması lazım. Zararlı bakteri ve virüsler bu sıcaklıkta kaybolacaktır. Çiğ ette ‘E.coli’, ‘Salmonella’, ‘Staphylococcus Aureus’ dediğimiz bakteriler var. Bunların hepsi hastalık yapıcı bakterilerdir. Bu bakterilerin tamamen yok edilmesi için etler doğru bir ısıl işleme tabi tutulmalıdır. Müşteri eti az pişmiş istese bile etin iç sıcaklığı 70 derece olmalıdır.”

’15 liradan aşağı yenmez’

15 yıllık döner ustası Fahrettin Çakmak ise iyi dönerin çok pişmiş olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Çok pişmiş etin lezzeti olmaz. Et ateşle direk temas etmeyecek, çok ucuz olan döneri yemeyeceksin. Bizde yarım ekmek 15 lira aşağı yukarı fiyatın böyle olması lazım. 15 liradan aşağı da et yenmez çünkü dönerlik etin kilosu 50-60 lirayı buluyor” dedi.

‘100 gramı 30 lira’

Döner işletmesi sahibi Deniz Kuzu da, ucuz ete karşı uyarılarda bulunarak şöyle konuştu: “Eti aldığımız yere dikkat ediyoruz, hijyen koşullarına özen gösteriyoruz. Döner piyasada çok ucuza satılıyor. 100 gramı 30 liranın altında satan yerler genelde hile yapar. Çünkü etin maliyeti belli, 1 kilo etten 1 kilo döner çıkmıyor. 30 liranın altında döner satan yerler genelde etin içine soya, sakatat, beyaz tavuk katıyor. Karışımsız, yüzde 100 et yiyeceğim diyorsan 100 gram et 30 lira olmalıdır.”