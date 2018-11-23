‘Az et yiyin’ diyen bakan, bu kez görevini hatırladı: Ucuz et sosyal sorumluluk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘ucuz eti sosyal sorumluluk’ olarak gördüklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde et fiyatlarındaki pahalılığa çözüm olarak “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” önerisi yapınca tepki çeken tarım bakanı Pakdemirli bugünkü konuşmasında şöyle dedi: “Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye’de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz.”

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2021 yılını işaret etti

Pakdemirli hayvan ithalatının üç yılda azaltılacağını ileri sürerek, Türkiye’de tüketimin altı kilodan 15 kiloya çıktığını, üretimin de yüzde 70 arttığını söyledi.

Pakdemirli, “2021 yılı içinde biz artık ‘tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır’ diyebiliyoruz” diye konuştu.

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CHP’den Pakdemir’in rakamlarına yalanlama

Pakdemirli’nin verdiği rakamları eleştiren CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Orhan Sarıbal da “Sayın Bakan öncelikle AKP Genel Başkanını yanılttığı gibi, kendisi de yanılıyor. 2016 yılında [kişibaşı et tüketimi] 14,70 kg iken 2017 yılında 13,94 kg’a düşmüştür. Açıklamasına bakıyorsunuz rakamlar ortada iken ‘15 kilograma çıkmış’ diye söylem kullanıyor” demişti.