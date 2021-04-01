Ayvatoğlu’nun telefonundaki bilgiler de dosyaya girdi

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsü ve lüks yaşamıyla gündeme oturan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu’nun arkadaşlarıyla kurduğu ‘Artık Melih Kürşat’ adlı whatsapp grubundaki paylaşımlar dosyaya girdi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre dosyada, Ayvatoğlu’nun cep telefonunun incelenmesinden elde edilen bilgilere yer verildi.

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Buna göre, ‘uyuşturucu madde temin etmek’ amacıyla whatsapp grubu kurulduğu, grupta Ayvatoğlu ile Yağız, Ufuk ve Melih isimli arkadaşlarının yer aldığı belirlendi.

Yağız M. ifadesinde, “Grupta uyuşturucu temini ve uyuşturucu içerikli fotoğraflar paylaşıldı” dedi. Yağız M., Ayvatoğlu aracılığıyla uyuşturucu ve eskort temin ettiğini anlattı.

‘Kokain görüntüleri’nde yer alan yer alan Dolunay O. ise şu ifadeyi verdi: “25 Mart Kürşat serbest bırakıldığında evine gittim. Benim de alınmam durumunda düzgün ifade vermemi istedi. Bu sırada polisler geldi.”

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Ayvatoğlu’nun evindeki aramada sentetik hap da bulunmuştu. Cep telefonu kayıtlarına göre bu hapa da ‘Lili’ kod adını takan Ayvatoğlu’nun ifadesinde sentetik ilaç için “İki yıl önce Yağız isimli arkadaşım benim başım çok ağrıdığı için bu ilacı verdi. Hapı aldım ama içeriğini bilmediğim için kullanmadım. O tarihten beri evde duruyordu. Ben bu hapın uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Yağız M. ise ifadesinde Ayvatoğlu’nun tersine “Ben Kürşat ve Melih L… isimli haptan kullanıyorduk. Kimde varsa o getiriyordu” dedi.