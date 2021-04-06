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Yaramazlara biraz batar!

Ayvatoğlu’nu yakalatan hesaptan ‘enteresan bir profil’ daha

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain çektiği görüntüyü ortaya çıkaran Twitter hesabı bu kez cumhurbaşkanı koruması olduğu öne sürülen ‘enteresan bir profil’i gündeme taşıdı.

‘AKP Çocukları’ adlı hesap, cumhurbaşkanı koruması olduğunu belirten paylaşımlar yapan bir hesabı inceledi.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski başbakan Binali Yıldırım’la fotoğrafları bulunan şahsın cumhurbaşkanı koruma aracı olduğu iddia edilen arabalardan paylaştığı görüntülere yer verildi.

Hesap, şahsın 100’lük liraları saçtığı ve 50’lik avroları çantaya yerleştirdiği videoları da paylaştı.

Şahsın bindiği arabaların paylaşıldığı gönderilerde Range Rover, Mercedes, BMW ve yarış ve spor arabaları üreten ünlü İtalyan otomotiv firması Maserati markaları bulunuyor.

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Şahsın elinde tarantula tuttuğu ve arabasında yılan dolaştırdığı videolarının yanısıra çakarlı bir araçta AKP seçim şarkısını çaldığı bir video da yer alıyor.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, hesabın gönderilerini alıntılayarak “Hiyerarşiye uygun olarak yağma/talan düzeni teşhiri danışmanla başladı koruma ile devam ediyor. Bakalım sırada kim var” diye yazdı.

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