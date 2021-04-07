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Yaramazlara biraz batar!

Ayvatoğlu’ndan sonra ‘enteresan profil’ de gözaltında

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullandığı görüntüyü ortaya çıkaran Twitter hesabının yeni ‘keşfi‘, cumhurbaşkanı koruması olduğunu öne süren kişi gözaltına alındı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski başbakan Binali Yıldırım’la fotoğrafları bulunan şahıs paylaşımlarında cumhurbaşkanı koruması olduğunu iddia etmiş, çanta dolusu avrolar, yüzlerce 100 liralar saçtığı görüntüleri paylaşmıştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kimliği tespit edilen H.T.’nin, ‘kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi‘ suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

EGM açıklamasında yapılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşıldığı ve ‘cumhurbaşkanlığının yakın koruması olduğu‘ iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Emniyet ayrıca ‘Türk polis teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası’ olarak değerlendirdiği iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılarak suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

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Ayvatoğlu’nu yakalatan hesaptan ‘enteresan bir profil’ daha

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