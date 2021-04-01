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Yaramazlara biraz batar!

Ayvatoğlu’na AKP genel merkez amiri referans olmuş

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsü ve lüks yaşamıyla gündeme oturan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu’na AKP Genel Merkez İdari Amiri Kadri Celal Ursavaş’ın referans olduğu ortaya çıktı.

Ayvatoğlu, ilk ifadesinde, “Kokain değil, pudra şekeriydi” demiş ve serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada ‘pudra şekeri’ üzerinden infial oluşmuş, Ayvatoğlu ertesi gün yeniden gözaltına alınıp sonra salıverilmişti.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre daha önce Kastamonu belediyesinde çalışan Ayvatoğlu, 2019’da Ankara’ya gelirken, Ursavaş’ın oğlu aracılığıyla irtibat kurdu.

Ursavaş da Ayvatoğlu’nun işe başlaması için partinin idari ve mali işlerine referans oldu.

Ursavaş iddiayı reddetti.

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