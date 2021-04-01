Ayvatoğlu, teşkilatı üzmek istememiş

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsü ve lüks yaşamıyla gündeme oturan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, ifadesinde ‘çektiği kokainin pudra şekeri olduğunu’ iddia etmesi hakkında “Olayın şokuyla, parti teşkilatını üzmemek adına aklıma ilk o geldi” dedi.

Ayvatoğlu, ilk olarak 26 Mart’ta gözaltına alınmış, ‘pudra şeker’li ifadesini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada ‘pudra şekeri’ üzerinden infial oluşmuş, Ayvatoğlu ertesi gün yeniden gözaltına alınmıştı.

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Ayvatoğlu daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şartıyla salıverilmişti.

DW Türkçe’den Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan eski AKP büro elemanı şunları söyledi:

* Kastamonu belediyesine ilk girişim çok maceralı bir şekilde olmuştu. Orada büyük başarılar elde ettiğimi düşünüyorum.

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*Kastamonu belediyesinde yüksek bir birimin yetkilisi olarak çalışmıyordum.

*Sayın Süleyman Soylu’yu çok seviyorum. Ondan çok çok özür diliyorum. Onun tebessümüne vesile olayım derken üzülmesine vesil oldum çok özür dilerim.

*(Olaydan sonra geçmiş olsun diyen, yardım edelim diyen oldu mu?) Olmadı hiç. Kimse olayın perde arkasını bilmiyor. Birkaç arkadaşım geçmiş olsun dedi. Onun dışında kimse bir şey demedi.

*Hiç hak etmediğim bir şekilde linç edildiğim için çok üzgünüm.

*Hepimiz bugün kendi imajımızı yaratıyoruz sosyal medyada. En iyi hayatı yaşadığını göstermeyi sorumluluk edinmeliymişiz gibi bir algı var.

*(Kendinizi sosyal medyada normalde olduğunuzdan daha mı zengin gösterdiniz?) Ben yılda bir hafta tatil yapıyordum ve bir yıl vermiş olduğum mücadelenin sonunda en iyi hayatı yaşamalıyım diyordum.