Ayvatoğlu salıverildi, başsavcılık itiraz etti

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsünün ardından gözaltına alınan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, kokain kullandığını itiraf etti; ev hapsi şartıyla salıverildi. Ancak başsavcılık karara itiraz etti.

Ayvatoğlu, ilk ifadesinde, “Kokain değil, pudra şekeriydi” demiş ve serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada ‘pudra şekeri’ üzerinden infial oluşmuş, Ayvatoğlu ertesi gün yeniden gözaltına alınmıştı.

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ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre Ayvatoğlu’nun Ankara emniyetindeki işlemeleri tamamlandı. Toplam altı şüpheli akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Habere göre şüphelilerden üçü zanlıyla birlikte araçta bulunan kişiler, kalan ikisi ise kokaini temin eden şüpheliler.

Ayvatoğlu ikinci kez gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, bu kez görüntüdeki maddenin kokain olduğunu itiraf etti. Kendisine kokaini satan kişinin ismini de verdi. Şüpheli ifade üzerine gözaltına alındı.

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Uyuşturucu ticareti suçlaması

Savcı, ifadeler sonrası, altı şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ayvatoğlu ‘uyuşturucu ticareti’, görüntüyü çeken kişi ise ‘uyuşturucu kullanmayı özendirmek’le suçlanıyor.

Ankara 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği, Ayvatoğlu’nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, Ayvatoğlu’nun salıverilmesine itiraz etti

Ankara başsavcılığı, Ayvatoğlu’nun salıverilmesine itiraz etti.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Başsavcılığımız tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoglu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup karara karşı derhal itiraz edilmiştir.”