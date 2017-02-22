Ayvalıtaş davasında sanık yine tutuklanmadı: Adalet sarayında adalet yok

Gezi eylemleri sırasında İstanbul E-5 otoyolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş‘ın babası Ali Ayvalıtaş bir kez daha sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleştirilen protesto gösterisine katılan Mehmet Ayvalıtaş, 2 Haziran 2013 gecesi yürüyüş yapan kalabalığın arasına dalan özel bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Ayvalıtaş’ın 17 yaşındaki kuzeni Seyit Kartal da ağır yaralanmıştı.

Sanığın tutuklanma talebine ret

Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili davanın bugün görülen 16’ncı duruşmasına tutuksuz sanık Görkem Demirbaş ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden istenen raporun henüz gelmediğini bildirdi.

Ayvalıtaş ailesinin avukatı Sevgi Evren Köroğlu raporun beklenmesi ve sanık avukatının tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı Yalçın Tura da Demirbaş’ın her duruşmaya geldiğini kaydetti.

Sanığın tutuklu yargılanması talebini reddeden mahkeme, raporun gelmesinin bekleneceğine hükmederek duruşmayı 1 Haziran’a erteledi.

‘Suçumuz insan olmak mı?’

Mahkeme Başkanı Zeynep Durdu Ak’a seslenen baba Ali Ayvalıtaş, şunları kaydetti: “Benim evladım gitti 20 yaşında. Ben onu ne emeklerle yetiştirdim… Evladımı aldı elimden. Burada suçlu ben miyim, orada oturan sanık mı? Peşinden altı ay sonra eşim gitti. Parça parça olduk. Niye tutuklamıyorsunuz sanıkları, bizim suçumuz insan olmak mı? Bu çocuk benim değil sizindir. Takım elbise giymedik ama onurlu, şerefli yaşadık. Yeter, sanıkların tutuklanmasını istiyorum. Yeter.”

Baba Ayvalıtaş, duruşmanın ardından da adliye önünde “Adalet sarayında adalet yok. İnanın adalet yok. Adı var adalet sarayının. Mehmet’in davası en kolay davaydı. Biz diyorduk en fazla üç-beş mahkemede biter. Mehmet, vatanını, bayrağını, Cumhuriyetini hepsini sever, insan ayrımı yapmazdı” diye konuştu.