Ayvalık’taki yangında iki futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 3 hektar (yaklaşık iki futbol sahası) alan küle döndü.

İlçedeki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde çıkan yangına itfaiye ekipleri, iki amfibik uçak, altı helikopter, 36 arazöz ve üç dozerle müdahale edildi.

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Vali Ersin Yazıcı, yangının nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, “Zarar gören alanda genç fidanlar bulunuyordu. Şeytan Sofrası mevkisinde yangın devam ediyor ve çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor” dedi.

Yangın nedeniyle yakındaki Ceylan ve Karaca sitelerinde yaşayanlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Söndürme çalışmaları saatte 42 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle güçlükle gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı, saatler sonra yangının kontrole alındığını bildirdi.

Kırcı, şu bilgileri verdi: “Yangın kontrol altına alındı. 3 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerine kısa bir mesafede durdurabildik. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak, 3 hektarlık ormanımız zarar gördü. Şimdilik ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangına kısa sürede müdahale ettik. Ancak rüzgar çok şiddetliydi. Alan da rüzgara açık bir bölgeydi. Çok şükür kontrol altına alındı.”