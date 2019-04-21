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Yaramazlara biraz batar!

Ayvalık’ta yangın: Altı dönümlük alanda zeytin ve meyve ağaçları yandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangında, altı dönümlük alan zarar gördü.

Fotoğraf: DHA

Altınova Mahallesi Marda Barajı eteklerinde, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Mahalle sakinlerinin fark ettiği alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu altı dönüm alan zarar gördü.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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