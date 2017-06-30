Ayvalık’ta ‘röntgencilikle’ suçlanan otel sahibine kadınlardan ‘suçüstü’ 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bayram tatili için gittikleri otelin sahibi tarafından izlendiklerini düşünen kadınlar, ‘röntgencilikle’ suçladıkları K.M.A.’yı gizlice kayda aldı.

Otel sahibinden şikayetçi olan kadınlar, delil olarak çektikleri görüntüleri polise teslim etti.

‘Elimizde kanıt yoktu, ne yapacağımızı bilemedik’

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda olayın bizzat kendisi ve arkadaşlarının başından geçtiğini belirten D.B adlı kadın, yaşananları şöyle anlattı: “Bayram için arkadaşlarla Ayvalık’ta Narhanım Konağı adlı butik otelde rezervasyon yaptırdık. Gittiğimizde hiçbir problem yoktu. Ben üst katta kalıyordum iki kız arkadaşım da giriş katta otel sahibinin oturduğu masanın yanındaki odada kalıyorlardı. İki arkadaşım otel sahibi ve işletmecisi K.M.A.’nın onları anahtar deliğinden izlediğini farketmişler ama panik olup o an bir şey yapamamışlar. Sadece o anda deliğin üstüne havlu asmışlar. Hemen beni aradılar aşağıya indim, indiğimde adam çoktan gitmişti. Ne yapacağımızı bilemedik çünkü elimizde bir kanıt yoktu. Biz de beklemeye karar verdik. Bir sonraki gün otele hiç giriş yapmadı.”

‘Sabah da izlemeye devam etti’

Gece geç saatlerde otele gelen K.M.A.’nın bu kez de üç kadının kaldığı karşı odayı anahtar deliğinden izlediğini dile getiren D.B’nin anlatımına göre kadınlar, binada en ufak ses bile duyulduğundan ‘suçüstü’ yapamayacakları için video çekmeye karar verdi: “Gece çektikleri video çok karanlık ve belirsiz olduğundan bunu kanıt olarak kullanamayacağımıza karar verdik. Sabahı bekledik. Ve sapık otel sahibimiz beklediğimiz gibi sabah da karşı odadaki 3 kızı anahtar deliğinden izlemeye devam etti. Sabah olduğu için arkadaşlarım kapı aralığından her şeyin çok net göründüğü aydınlık videolar çekmeyi başardılar.”

‘Böcek diye bağırdılar, ondan baktım’

Bu görüntülerin kanıt olarak kullanabileceğine karar verir vermez eşyalarını topladıklarını ve karşı odadaki üç kadına da durumu anlatıp videoları gösterdiklerini ifade eden D.B, suçlamaları reddeden K.M.A.’nın ise kendini “Kızlar hamam böceği diye bağırdı ondan baktım” diyerek savunduğunu aktardı: “Biz konuşmaya başlar başlamaz titremeye başladı ‘Ben öyle bir şey yapar mıyım kızlar, hastayım. ilaç alıyorum’ vs gibi şeyler söyleyip inkar etti. Biz elimizde videolar var diyince ‘Kızlar hamam böceği diye bağırdı ondan baktım’ dedi ve gece otelde kalmadığını iddia etti ki biz bütün gece orada olduğunu sadece çıkardığı seslerden bile biliyorduk. Videoları en başta görmek istedi, biz göstermedik ama zaten neler yaptığını ayrıntısı ayrıntısına anlatınca videoları sormaktan vazgeçti. Para iadesi istedik. Diğer 3 kız da dahil, paralarımızı geri aldıktan sonra oteli terk ettik ve polise şikayet ettik. Videoları da delil olarak teslim ettik.”