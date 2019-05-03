Ayvalık’ta göçmen taşıyan tekne battı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı. Teknedeki dokuz kişi yaşamını yitirirken, beş kişi kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na saat 14.05’te Çıplak Ada yakınlarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarında bulunuldu.

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Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre teknede toplam 17 kişi vardı. Kayıp iki göçmen ve bir kaçakçı aranıyor.

Üç ailenin Afganistan uyruklu olduğu, dün gece Yunan adalarına gitmek için yola çıkıldığı belirlendi.

Cenazeler Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar tedaviye alındı.