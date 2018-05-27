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Yaramazlara biraz batar!

Ayvalık’ta facia: Tekneyle açılan dört arkadaşı Ege aldı

 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi limanından gece 01.30 sıralarında denize açılan beş kişinin içinde bulunduğu ‘Belinay‘ isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Bir kişi kurtarılırken, kayıp dört kişi aranıyor.

Mert Boysaner kurtulan tek kişi. Fotoğraflar: DHA

 ‘Belinay’ isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı, beraberindeki Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı ile birlikte deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı.

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Hayri Kar

Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi, Öğretmenler Sitesi açıklarında, çıkan fırtına nedeniyle tekne alabora olup battı.

Volkan Çanakçı

Mert Boysener sahile doğru yüzmeye çalıştığı sırada devriye görevi yapan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bulunarak kurtarıldı.

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Mustafa Fırat Göral

Kayıp olan Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı’yı arama çalışmaları ise karadan jandarma ekipleri, havadan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir uçağı ve iki helikopteri, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın üç botu ve balıkçılar tarafından sürdürülüyor.

Kerem İncedayı

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