Ayvalık’ta facia: Tekneyle açılan dört arkadaşı Ege aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi limanından gece 01.30 sıralarında denize açılan beş kişinin içinde bulunduğu ‘Belinay‘ isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Bir kişi kurtarılırken, kayıp dört kişi aranıyor.

‘Belinay’ isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı, beraberindeki Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı ile birlikte deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı.

Reklam

Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi, Öğretmenler Sitesi açıklarında, çıkan fırtına nedeniyle tekne alabora olup battı.

Mert Boysener sahile doğru yüzmeye çalıştığı sırada devriye görevi yapan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bulunarak kurtarıldı.

Reklam

Kayıp olan Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı’yı arama çalışmaları ise karadan jandarma ekipleri, havadan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir uçağı ve iki helikopteri, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın üç botu ve balıkçılar tarafından sürdürülüyor.