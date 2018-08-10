Ayvalık’ta çevrecilerin zaferi: Balık çiftliklerine ‘ÇED gerekli değil’ kararı iptal

Balıkesir’de kurulması planlanan balık çiftlikleri için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı ikinci kez iptal edildi.

Ayvalık Tabiat Derneği, 2016’da Ayvalık Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi önünde kurulan iki balık çiftliği hakkında “ÇED gerekli değildir” kararı üzerine Balıkesir İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

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İdare mahkemesi, valiliğin kararını iptal etti. Dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temyiz edildi.

Danıştay 14’üncü Daire Başkanlığı, iptal kararını usul yönünden bozarak, valilikçe art arda verilen “ÇED gerekli değildir” kararlarının her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiğini hükmetti.

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İkinci iptal

Dernek, bu kez ayrı ayrı dilekçelerle 25 Nisan 2018’de iki yeni dava açtı.

Balıkesir İdare Mahkemesi her iki dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu “ÇED gerekli değildir” kararlarını ikinci kez iptal etti.

Mahkemenin iptal gerekçesinde “Bütün olarak değerlendirildiğinde yılda 1000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasına tabi olduğu sonucuna varılmıştır” dendi.

Davalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘hassas alan’ olarak nitelendirilen Edremit Körfezi’nde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın etki alanında yer alan balık çiftliklerinin ekolojik tahribat yaratacağı iddia edilmişti.