Ayvalık’ın yeni sanat mekanı, Tuğberk Selçuk sergisiyle kapılarını açıyor

GÜLBEN ÇAPAN

2010 yılında koleksiyoner Şerif Kaynar tarafından açılan ‘La Maison de Barbara’ adlı sanat mekanının ardından geçen yıl Melisa Tapan tarafından açılan kültür sanat mekanı ‘Gate 27’, Ayvalık’ın güncel sanata ‘yer açma’ konusundaki iddiasını yinelemişti. Bu ay, Ayvalık’taki güncel sanat alanlarına bir yenisi eklendi. İlçe merkezinde yer alan ve eskiden sabun ve yağ fabrikası olarak kullanılmış bir mekân finansçı ve koleksiyoner Murat Çetintürk tarafından 2019 yılında satın alınarak bir sanatçı konuk evine dönüştürüldü.

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Türkiye’nin en büyük zeytin merkezi Ayvalık, Antik Çağ’da ayva anlamına gelen ‘Kydonia’ olarak biliniyordu. Küçük dar sokaklarının her birinde zanaatkarlar, ev yemeği restoranları, antikacılar ve sanatçı atölyeleri bulunan Ayvalık merkezinde halk arasında ‘deve damı’ olarak tabir edilen yapılar yer alıyor.

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Murat Çetintürk’ün dönüştürdüğü mekân da bu yapılardan biri. Barbaros Caddesi 4. Sokak’ta yer alan mekân, bir demirci ustasına, otoparka, züccaciyeciye ve börekçiye komşuluk ediyor.

150 metrekarelik mekân aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılabiliyor. Üst kattaki yaşam alanında banyo, duş ve yatak odası; alt katta da ofis, mutfak ve sergileme alanı bulunuyor. Sanatçıların dönemsel olarak konuk olacağı ve üretimlerini de sergileyebileceği bu sanat mekânının ilk kullanıcısı Tuğberk Selçuk.

Tuğberk Selçuk’un ‘1 İÇİNDE 3’ adlı kişisel sergisinde, kurşungeçirmez cam üzerine silahla ateş ederek ürettiği yapıtlar gerçeklik ve algı gibi konuları sorgulatıyor. Şeffaflık kavramı üzerinden gerçek bir dünya arayışındaki sergi, 11-18 Eylül tarihleri arasında görülebilir.

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Bu yeni seride sanatçının kendiliğiyle savaşına tanık oluyoruz. Sanatçı, ikinci kişiliğiyle devamlı olarak oyunlar oynuyor ve bazen de o bölünmüş kişiliğine savaş açıyor. Genelde bu savaş camdaki kendi yansımasıyla gerçekleşiyor. Fakat cam bizim gibi kırılgan bir malzeme olduğu için sanatçı camı tamamen parçalayıp kendi yansımasını kaybetmek istemiyor. Gerçekliği temel alan adil bir savaş için kurşungeçirmez cam kullanıyor. Böylece yansımasında gördüğü diğer kişiliğiyle, kazananı ve kaybedeni olmayan, sonsuz bir savaş başlatıyor.

Tuğberk Selçuk, “Dünyanın yanılma payına maruz kalan bizler, sürekli bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Ne kadar paramparça olursa olsun, benliğin imgesi asla tamamen gözden kaybolmaz ve hatta, ne kadar bozulmamış ve ışık geçirir olursa olsun; cam, üstünkörü biçimler haricinde herhangi bir şeye geçit vermez; suyun yüzeyindeki görüntüsüne bakakalan ve şeffaflık nehrine düşüp boğulan Narkissos gibi” diyor ve ekliyor: “Ayvalık samimi ve yalnız bir yer. Poyrazı kuvvetli ve kuzeyden gelen bol oksijen sayesinde kendini yüksek tutmayı, tarihsel ve geleneksel dokuyu korumayı başarmış bir ilçe. Burada böyle sanat mekanlarını açılıyor olduğunu görmek tabii ki mutlu ediyor. Ayvalık’taki bu sergimin benim için apayrı bir önemi var çünkü sergide güncel sanatın en önemli ismi olan Vasıf Kortun’un, koleksiyonerim ve dostum Ahmet Ağaoğlu’nun ve bana mekân sağlayan sevgili Murat Çetintürk’ün desteği var, onlara sizin aracılığınızla buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”

Sanatçının da belirttiği gibi, Ayvalık, Türkiye’nin hiçbir yerine benzemiyor. Sergi haberini yazmak üzere gittiğimde, sergi mekânının biraz ilerisinde bir ara sokakta İstanbulluların yıllar önce Ayvalık’a taşınıp açtığı şirin bir meyhane gördüm. ‘Tamam Meyhane’ isimli bu keyifli restoranın yemeklerinin lezzeti üzerine sahibi Volkan Ertan ile konuşurken konu konuyu açıyor ve Volkan bey serginin açılış kokteyline sponsor olmayı teklif ediyor. Dahası yan masada oturan iki öğrenci sohbete kulak misafiri olup, “Sergi nerede, biz de gelebilir miyiz?” diyor. Bu durumu ağzım açık olarak izliyorum ve Ayvalık’ın bu bozulmamış samimiyeti, yardımseverliği ve sergilere neredeyse yalvararak davet etmeye alıştığımız İstanbul’dan sonra bu küçücük yerdeki sanat merakına hayran oluyorum.

‘1 İÇİNDE 3’ sergisi sanatçının da katılımıyla Pazar günü hariç her gün 11:00-17:00 saatleri arasında 18 Eylül’e kadar Vehbibey Mahallesi, Barbaros Caddesi 4. Sokak No:20’de görülebilir.