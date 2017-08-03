Ayvalık Tabiat Parkı’na yapılaşma tehdidi Danıştay’dan döndü

Ayvalık Tabiat Parkı’nda yapılaşmanın önünü açan plan değişikliği Danıştay’dan döndü.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre yaklaşık 17 bin 950 hektarlık alanıyla 1995’te ‘Türkiye’nin en büyük tabiat parkı’ ilan edilen Ayvalık Tabiat Parkı, 2014’te ‘Mutlak koruma alanı’ olarak belirlendi.

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Ancak 2009’da yapılaşmanın önünü açmak için ‘revizyon planı’ hazırlandı. Bölgede 2007 sonrası zenginlerin arazi ve mülk aldıkları iddia edildi.

‘Revizyon planı’yla, ‘Mutlak koruma alanı’nın önemli bölümü ‘Sınırlı kullanım alanı’na dönüştürüldü. Planla, bölgedeki manastır için müze olarak kullanılmasının yanı sıra “Bu yapılara yeni fonksiyon yüklenebilir” dendi.

Bakanlıkların itirazı kabul görmedi

Ayvalık Tabiat Parkı Koruma Platformu, 2009’daki planın iptali için Danıştay 6’ncı Dairesi’ne 2011’de dava açtı. Davada, bilirkişi raporu alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Ancak yargı kararı varken bölgedeki Ayışığı manastırındaki çalışmalar plana göre sürdürüldü.

Bilirkişi raporu sonrası yürütme 2012’de kesin olarak durduruldu. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kararı temyiz etti.

Temyizi görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, talebi reddederek koruma kararını onadı.