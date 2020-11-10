Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayvalık belediye başkanı, ‘corona’ya yakalandı

CHP’li Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin resmi Twitter hesabı üzerinden, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Belediyemizin çalışma ekibine eşlik eden bir kişiye, çalışma sonrasındaki süreçte koronavirüs teşhisi konulduğunu öğrenmemiz üzerine yaptırdığım koronavirüs testimin pozitif çıktığını bugün itibariyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup, bu süreçte bir süreliğine Ayvalık için yapmakta olduğum çalışmalarımı evden sürdüreceğimi değerli Ayvalıklı hemşehrilerimin bilgisine arz ederim.  Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim. Saygılarımla.”

Reklam

SON HABERLER

AİHM, Cumhuriyet davasında Türkiye’yi mahkum etti

Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), davacıların özgürlük ve güvenlik hakkı ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim

Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...