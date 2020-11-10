Ayvalık belediye başkanı, ‘corona’ya yakalandı

CHP’li Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin resmi Twitter hesabı üzerinden, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Belediyemizin çalışma ekibine eşlik eden bir kişiye, çalışma sonrasındaki süreçte koronavirüs teşhisi konulduğunu öğrenmemiz üzerine yaptırdığım koronavirüs testimin pozitif çıktığını bugün itibariyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup, bu süreçte bir süreliğine Ayvalık için yapmakta olduğum çalışmalarımı evden sürdüreceğimi değerli Ayvalıklı hemşehrilerimin bilgisine arz ederim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim. Saygılarımla.”

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